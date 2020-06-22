ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост Covid-19

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Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о самом большом приросте случаев инфицирования коронавируса за прошедшие сутки. Во всем мире Covid-19 был зарегистрирован у 183 тысяч человек.
Как сообщает газета “Известия”, общее число заражений в мире превысило 8,7 миллиона человек. Больше всего новых случаев зафиксировали в Бразилии (55 тысяч человек), США (37 тысяч человек) и Индии (15 тысяч человек).
18 июня коронавирус был зарегистрирован у 181 тысячи граждан. На следующий день глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил о начале новой опасной фазы коронавируса.
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