В Башкирии введут новые штрафы за грязные машины и ледяные ступеньки
Депутаты Госсобрания –Курултая Башкирии намерены принять на ближайшем заседании ряд новых штрафов.
Парламентарии предлагают ввести несколько новых штрафов в сфере благоустройства, в частности, планируется наказывать за загрязнение территорий, которое связано за ремонт и эксплуатацию транспортных средств.
По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, в городе часто можно наблюдать, как со строек выезжают грузовики, «растаскивая» грязь по улицам. Он отметил, что такие автомобили наносят ущерб не только эстетическому, но и санитарному и экологическому состоянию городов республики.
– Другие примеры нарушений – слив топлива, масел или мойка автомобилей в непредназначенных для этого местах, – добавил он.
Планируется, что штраф за загрязнение улиц повысят от 500 до 1000 рублей для граждан, от 4000 до 7000 рублей для должностных лиц и от 20 000 до 25 000 для юридических лиц.
Законопроект также предусматривает ответственность за нарушение правил благоустройства, что привело, к примеру, к подтоплению или обледенению общих территорий.