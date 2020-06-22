В Башкирии в День памяти и скорби пройдет общероссийская минута молчания

Минуты молчания будет посвящена началу Великой Отечественной войне. Она будет проходить с этого момента ежегодно, 22 июня. Сегодня по всей России минута памяти состоится в 14:15 по уфимскому времени.

Ранее в день нападения фашистских войск телеканалы и радиостанции проводили минуту молчания по собственной инициативе, и только в этом году эта акция будет общероссийской в первые и одновременно охватит всю страну. С инициативой выступил премьер-министр Михаил Мишустин, документ с его подписью уже опубликован и подписан.