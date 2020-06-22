В Башкирии у начальника районного ГИБДД нашли четыре квартиры и семь автомобилей
Сегодня, 17:40ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Против бывшего сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело о коррупционном нарушении.
По информации региональной прокуратуры, у начальника Туймазинского района было обнаружено коррупционное нарушение.
Сообщается, что у бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружили четыре квартиры, а также земельные участки в Уфе и Туйамазах. Кроме того, мужчина был владельцем семи автомобилей, в числе которых были три КАМАЗа и транспортное средство бизнес-класса. Подтвердить свои доходы мужчина не смог, общая сумма имущества по оценке составила 16,% млн рублей.
Напомним, ранее было известно о депутате из Балтачевского района. По результатам проверки прокуратуры стало известно, что семья народного избранника в 2016 и 2018 году купила три квартиры в элитных домах Уфы, а также дорогостоящий автомобиль на сумму более 18 млн рублей.
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