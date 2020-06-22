В Башкирии ожидается резкое похолодание и заморозки до -2 градусов
Об этом сообщает Башгидрометцентр.
В начале недели — 22 июня — ночью ожидаются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0… -2° в северных и горных районах. Днем температура воздуха поднимется до +15…+20°. Ветер северный умеренный, без существенных осадков.
Ночью 23 июня также ожидаются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0 … -2°. Днем воздух прогреется до 17-22°, по югу — до 27°. Аналогичная ситуация сохранится и в середине недели.
Во второй половине недели в регионе похолодает: по данным gismeteo, средняя температура днем в четверг-субботу опустится до +14°. Также в конце недели ожидаются дожди и грозы.
Напомним, с 22 июня в регионе введен особый режим, связанный с повышенной пожарной опасностью. в последнее время в Башкирии в МЧС неоднократно объявляли пятый класс пожароопасности, характеризующийся как чрезвычайный. Чаще всего предостережение казалось Хайбуллинского райна.