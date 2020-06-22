В Башкирии еще 53 человека за сутки заболели коронавирусом

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве региона рассказал, как изменилась «коронавирусная картина» региона за последние сутки. По словам министра, с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в республике заразились 4959 человек, в том числе +53 за последние сутки. Темп прироста составляет 1%, коэффициент распространения — 0,9 (0,8 — в разрезе 14 прошедших дней).

Среди заболевших преобладают люди среднего и зрелого возраста. По словам докладчика, на стационарном лечении на данный момент находится 782 человека. Из них у 620 состояние здоровья — удовлетворительное, у 127 — состояние средней степени тяжести, в тяжелом состоянии — 35 человек.

69 человек получают лечение в новой инфекционной больнице.

За весь период с оздоровлением выписаны 2305 человек. За прошедшие дни, к счастью, летальных исходов не было.

По словам министра, отмечается повышение заболеваемости внебольничной пневмонией — прирост за сутки 69 человек.