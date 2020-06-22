В Башкирии до конца этого года построят еще 24 детских сада

По словам руководителя региона, всего в этом году сдали три детских сада в общей сложности на 440 мест. Все муниципальные учреждения расположены в Западном районе Стерлитамака, в котором сейчас преимущественно новостройки.

– Открытие новых садиков позволит снять напряжённость с местами – в микрорайоне живет много молодых семей с детьми, которые сейчас вынуждены возить своих детей в другую часть города, – подметил в своем посту в социальной сети Вконтакте глава.

По его словам, в самом большом детском саду уже штукатурят стены, устраивают инженерные коммуникации и приступили к монтажу кровли. Два других пока что на более поздних стадиях готовности – устанавливаются окна, завершается укладка кровли. Всего в этом году планируется ввести 24 новых детских сада.