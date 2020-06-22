Только цифры: каждый третий россиянин от 24 до 38 лет боится брать ипотеку

Подробности результатов нового социологического опроса публикуют «Новые Известия» со ссылкой на данные опроса одного из системообразующих банков в стране.

42% опрошенных российских городов Пермь и Санкт-Петербург признались, что испытывают перед ипотекой «сильный страх». 19% респондентов из Самары заявили, что боятся отказа банка.

При этом большая часть молодежи, которая готова приобрести квартиру за наличные, живет в Москве — таковых 42%. Каждый пятый опрошенный признался, что рассчитывает на поддержку родителей в вопросе приобретения жилья. При этом каждый пятый также признался, что хочет жить в частном доме, а не в квартире.

Как пишет издание, из-за пандемии коронавируса спрос на покупку жилья в ипотеку рухнул еще в мае. Участники рынка уже сетуют на сокращение продаж. Для поддержания отрасли правительство запустило программу льготного кредитования под 6,5% годовых. Правительство обещает банкам компенсировать разницу между рыночной ставкой по ипотеке и ставкой в 6,5%, которая предлагается россиянам. При этом сумма кредита для Москвы и Санкт-Петербурга не должна превышать восемь миллионов и три миллиона для других регионов.