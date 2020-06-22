Страховой Дом ВСК предлагает розничные услуги в онлайн режиме

Фирма также интегрирует онлайн-продукты для юрлиц.

Ситуация, спровоцированная стремительным распространением коронавируса, вызвала значительное количество затруднений у разного рода компаний, в частности у автодилеров и автопроизводителей. Сложности испытывают федеральные ретейловые сети. По этой причине в кризисе находятся и страховые векторы, напрямую связанные с отраслями. Наряду с этим востребованность страховых продуктов осталась, переместившись в онлайн.

NewsNN пишет, что, со слов заместителя гендиректора Страхового Дома ВСК Ольги Сорокиной, компания намерена и далее осуществлять инвестиции в совершенствование клиентских сервисов и содействовать клиентам.

Фото: vsk.ru

Удаленного рода платформа Страхового Дома ВСК доступна всем клиентам компании для любой программы страхования каско. Мобильное приложение компании обеспечивает возможность заявить о страховом событии, произошедшем как в России, так и за рубежом. В этом случае подробная информация прописана в договоре.