Страховой Дом ВСК предлагает розничные услуги в онлайн режиме

Страховой Дом ВСК с 2016 года цифровизирует свою продукцию. В настоящее время вся представляемая компанией розничная линейка доступна в онлайн-режиме. Страховой Дом ВСК продолжает оцифровывать программы и сервисы, напрямую связанные с грузоперевозкой, таможней.
Фирма также интегрирует онлайн-продукты для юрлиц.
Ситуация, спровоцированная стремительным распространением коронавируса, вызвала значительное количество затруднений у разного рода компаний, в частности у автодилеров и автопроизводителей. Сложности испытывают федеральные ретейловые сети. По этой причине в кризисе находятся и страховые векторы, напрямую связанные с отраслями. Наряду с этим востребованность страховых продуктов осталась, переместившись в онлайн.
NewsNN пишет, что, со слов заместителя гендиректора Страхового Дома ВСК Ольги Сорокиной, компания намерена и далее осуществлять инвестиции в совершенствование клиентских сервисов и содействовать клиентам.
Удаленного рода платформа Страхового Дома ВСК доступна всем клиентам компании для любой программы страхования каско. Мобильное приложение компании обеспечивает возможность заявить о страховом событии, произошедшем как в России, так и за рубежом. В этом случае подробная информация прописана в договоре.
Отмечается, что представители Страхового Дома ВСК намерены продолжить переход в сервисно-страховые продукты для расширения клиентской коммуникации. В планах у компании последующая модернизация цифровых сервисов.