Специалисты: показатели потепления в Арктике ускорились на 80 лет

Как сообщает газета “Известия”, на прошлой неделе на территории якутского города Верхоянск была зафиксирована температура +39 градусов по Цельсию. Последний раз такой показатель для Арктики фиксировали на Аляске в 1915 году. Ранее Верхоянск вошел в книгу рекордов Гиннеса за самый экстремальный диапазон температуры, который начинался от -68 градусов и заканчивался 37,2 градусами.