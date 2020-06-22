Специалисты: показатели потепления в Арктике ускорились на 80 лет
Сегодня, 17:53ОбществоФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ученые, исходя из рекордных показателей температуры в Сибири, пришли к выводу, что темпы потепления в Арктике сегодня достигли показателей, прогнозируемых на 2100 год.
Как сообщает газета “Известия”, на прошлой неделе на территории якутского города Верхоянск была зафиксирована температура +39 градусов по Цельсию. Последний раз такой показатель для Арктики фиксировали на Аляске в 1915 году. Ранее Верхоянск вошел в книгу рекордов Гиннеса за самый экстремальный диапазон температуры, который начинался от -68 градусов и заканчивался 37,2 градусами.
Ранее, 23 мая, в Красноярском крае в селе Хатанга воздух прогрелся до +25 градусов. Этот показатель на 11 градусов превысил последний рекорд.
Согласно прогнозам Гидрометцентра, на текущей неделе температура в Верхоянске может составить +30-34 градуса, в Хатанге - +26 градусов.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей