Следственный комитет начал проверять сообщение о невыплате медикам в Башкирии

В пресс-службе Следственного комитета в Башкирии сообщили, что проверка началась по поводу сообщения о невыплате положенных заработанных денег сотрудникам больницы №8 в Уфе.

Горобзор.ру сообщает, что мама одной из сотрудниц сообщила, что в больнице не платили за работу с носителями новой коронавирусной инфекции и, кроме того, урезали оклады. Минздрав Башкирии при этом прокомментировал изданию, что «все денежные средства были перечислены работникам по всем постановлениям». Медработники и журналисты подали по случившемуся факту жалобу в прокуратуру.

Следственный комитет передает, что информация о невыплатах в настоящий момент проверяется сотрудниками ведомства. Процессуальное решение будет вынесено по результатам проверки.

Напомним, этот случай не первый в Башкирии. Медработники Белебеевской ЦРБ, где скончалась медсестра от коронавируса, смогли добиться положенных выплат только после вмешательства надзорного органа. Речь идет о 20 работниках, которые не получили надбавки в размере около 800 тысяч рублей.