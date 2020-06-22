Радий Хабиров разрешил верующим посещать церкви и мечети

Сегодня, 22 июня, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров озвучил свое намерение открыть для посещения церкви и мечети.

- Ко мне обратились духовные лидеры с предложениями открывать уже культурные учреждения. Поэтому я вас прошу отработать все по этой части, в том числе с рекомендациями Роспотребнадзора и это решение нам оформить, чтобы с 29 июня люди могли приходить в храмы, мечети, - заявил Ради Хабиров.