В Башкирии после серии пьяных ДТП пройдут массовые «облавы» на дорогах

— У нас два случая были — дикие наезды на детей. И в обоих случаях это пьяные водители. Надо облавы делать. Я прошу, прямо на этой неделе соберитесь и договоритесь, что вы будете делать. Так дело не пойдет, — отметил Радий Хабиров.