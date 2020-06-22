В Башкирии после серии пьяных ДТП пройдут массовые «облавы» на дорогах
Сегодня, 11:00ОбществоКарина МамаеваФото: facebook.com
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Об этом Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии.
Сегодня, 22 июня, Радий Хабиров призвал руководителей и сотрудников Госавтоинспекции организовать ряд облав на дорогах Уфы и Башкирии. Таким образом глава региона надеется уменьшить количество пьяных водителей на дорогах.
— У нас два случая были — дикие наезды на детей. И в обоих случаях это пьяные водители. Надо облавы делать. Я прошу, прямо на этой неделе соберитесь и договоритесь, что вы будете делать. Так дело не пойдет, — отметил Радий Хабиров.
Напомним, 16 июня около полудня в селе Иглино 37-летний таксист «Ситимобила», находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения сбил двух девушек. Школьницы возвращались домой после вручения аттестатов. Одна из них скончалась.
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