Радий Хабиров оценил новый уфимский фонтан «Танцующие журавли»

Накануне, 21 июня, Радий Хабиров посетил сквер «Дубки» в Орджоникидзевском районе, где сейчас идет реконструкция. После открытия сквера, уже в июле 2020 года, уфимцы наконец-то увидят новую достопримечательность городе - фонтан «Танцующие журавли».

В сквере также разместятся спортивная и детская игровые площадки. А следить за порядком будут через систему видеонаблюдения. По мнению Радия Хабирова, «Дубки» станут образцом комплексного подхода к созданию современной, комфортной и красивой территории для прогулок и отдыха жителей.