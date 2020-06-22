Предложенную Хабировым кандидатуру Гайсиной на пост обмудсмена согласовывают в Москве

По информации пресс-службы Курултая Башкирии, кандидатуру Зульфии Гайсиной направили на согласование уполномоченному по правам человека в России Татьяна Москальковой.

По словам Толкачева, кандидатура Гайсиной была внесена главой Башкирии Радием Хабировым согласно Конституции Башкирии, однако решение о включении вопроса о назначении остается за Татьяной Москальковой.

Приказ о требовании рассмотреть кандидатуру Гайсиной за подписью Радия Хабирова опубликован 20 июня. Сама же кандидат отказалась от каких-либо комментариев до 25 июня. Прежний руководитель на этом посту проработал в должности более 11 лет, но подал в отставку по собственному желанию. В качестве омбудсмена Рима Каюмова продлевали три раза.