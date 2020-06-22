Предложенную Хабировым кандидатуру Гайсиной на пост обмудсмена согласовывают в Москве
Кандидатуру Гайсинов на должность уполномоченного по правам человека в республике направил Константин Толкачев.
По информации пресс-службы Курултая Башкирии, кандидатуру Зульфии Гайсиной направили на согласование уполномоченному по правам человека в России Татьяна Москальковой.
По словам Толкачева, кандидатура Гайсиной была внесена главой Башкирии Радием Хабировым согласно Конституции Башкирии, однако решение о включении вопроса о назначении остается за Татьяной Москальковой.
Приказ о требовании рассмотреть кандидатуру Гайсиной за подписью Радия Хабирова опубликован 20 июня. Сама же кандидат отказалась от каких-либо комментариев до 25 июня. Прежний руководитель на этом посту проработал в должности более 11 лет, но подал в отставку по собственному желанию. В качестве омбудсмена Рима Каюмова продлевали три раза.
Зульфия Гайсина вела частную юридическую практику, специализировалась на защите прав обманутых дольщиков. Была кандидатом на пост главы Башкирии от партии «Яблоко», ныне является членом Совета по правам человека при главе РБ.