Осколки памяти: как фронтовики из Башкирии встретили 22 июня 1941 года

Сегодня 22 июня 2020 года. Впереди - целое лето, счастье... Спустя 79 лет, с большим трудом можно представить, каким был этот день в 1941-м, день начала войны, которая продлится 1418 дней. Столь же сложно представить, как 18-20-летние девчата и парни прожили день накануне войны, о чем говорили, мечтали... Но 22 июня многие из них уже стояли у военкоматов - кто по повестке, кто добровольцем.

Поисковик из Уфы Римма Буранбаева несколько лет с головой погружена в военную тему. Она по крупицам собирает в архивах и на просторах интернета информацию о погибших и пропавших без вести фронтовиках. Есть в её памяти также и сведения о тех, кто пережил ту страшную войну и вернулся с фронта живым. Так из разных осколков памяти складывается суровая и правдивая картина Великой Отечественной войны. Предоставим слово Римме Нуриевне.

Рахиля Еникеева. Воспоминания на всю жизнь

К 22 июня стаж службы Рахили Еникеевой в Красной Армии был немалый — с 1 августа 1940 года. Она служила начальником медснабжения 167-го медсанбата 186-й стрелковой дивизии.

7 или 8 июля 1941-года лейтенант Еникеева оказалась перед прорвавшимися немецкими танками у села Сиротино. Танки появились на шоссе неожиданно, она успела спрыгнуть в придорожную канаву, спряталась, вжимаясь в землю, под траву, и все мысли были - не достаться немцам живой. Впившись в землю, считала: 5...20...71...100 танков прогрохотали мимо нее на восток.

Мать моего одноклассника, сокурсница моей мамы, она прожила долгую жизнь, 93 года, а самым страшным эпизодом жизни называла один, на войне. Ушла из жизни в 2010 году, и перед смертью поделилась таким воспоминанием.

Владимир Яловенко. Его последний полёт

На всю жизнь в памяти профессора Ангелины Петровны Коссович, которой исполнилось 90 лет, остались пронизанные ярким солнцем первые часы войны.

«22 июня 1941 года был солнечный день, мне 11 лет, мы всей семьей отдыхаем за городом. И вдруг все бегут куда-то. По дороге нас нагоняет верховой и передает Володе, мужу моей старшей сестры, повестку в военкомат. Мы и попрощаться толком не успели. Уже через несколько часов мы с сестрой увидели Володю на товарняке, на вокзале. Лицо его, всегда оживленное и веселое, было бесконечно грустным», - вспоминает Ангелина Петровна.

Так Володя Яловенко и старший брат Ангелины Глеб Коссович уехали навсегда.

Через два года на Глеба пришла похоронка. А вскоре семья получила и извещение на Володю: «Яловенко Владимир Михайлович. Старший лейтенант оперотдела штаба 2 Украинского фронта. 3.11.1943 при выполнении боевого задания на самолете У-2 пропал без вести».

Пришло письмо от однополчанина, сообщившего, что Володя, офицер связи штаба фронта, улетел на самолете в разведку и погиб. Детской душой Ангелина не могла понять, что их любимый Володя, такой веселый и искренний, погиб...

Несколько лет мы с Ангелиной Петровной искали хоть какие-то следы потерявшегося экипажа, обращались в архивы, к поисковикам, специализирующимся на поднятии самолетов, искали родственников летчика Мещерякова, управлявшего тем самолетом...

И вдруг в эти дни на сайте «Дорога памяти» кто-то разместил фото и письма летчика Александра Мещерякова! И письмо от его друга Ивана Очковского родителям летчика. В нем однополчанин Мещерякова сообщает, что самолет не вернулся с боевого задания. Мы с Ангелиной Петровной срочно запросили координаты родственников, разместивших эту информацию на сайте «Дорога памяти». Ангелина Петровна, погруженная в свои мысли, всё вглядывается в фото летчика, с кем Володя отправился в последний полет...

Раис Муртазин. Незаживающая рана

Раис Муртазин - брат профессора Миляуши Галиевны Муртазиной, великого педагога по вокалу. Звезды мировой оперы Ильдар и Аскар Абдразаковы — ее ученики.

Мало кто знает, что есть в душе Миляуши Галиевны незаживающая рана - она не знает, где в войну погиб ее старший брат. И никто не смог пока его найти.

Войну Раис встретил на западной границе СССР командиром отделения аэродромного обслуживания.

22 июня 1941 года в 4 часа утра в небе показалась армада самолетов. Командир 87-го авиаполка Сульдин решил, что прибыл командир авиадивизии и скомандовал выстроиться. Но через мгновения на аэродром обрушились бомбы. Воентехники Петр Зубач и Раис Муртазин были вместе накрыты бомбежкой. Петр погиб. Раис был ранен, доставлен в госпиталь, выжил и вернулся в родной полк. Но через полтора месяца в ожесточенных боях за Киев он не вышел из окружения...

Все мои поиски пока не достигли результата.

Недавно Миляуша Галиевна позвонила мне и каким-то особым голосом произнесла: «Все же прошу... найдите его...» .Я выслушала 94-летнюю сестру пропавшего Раиса с волнением и пообещала: никогда не брошу искать его.

Из последнего письма Раиса Муртазина:«Миляуша, тебе большой-большой привет. Немецкие танки прорвали фронт, обошли города Шепетовку, Житомир. Остановили на подступе к Киеву, и они оторвались от своего тыла. Вот наша авиачасть их и бомбит...»

Это письмо от 12 августа 1941 года стало последним. Раису тогда был 21 год.

Валя Степанов. Погиб с первым лучом военного солнца

Валька мечтал стать ядерным физиком, готовился поступать в Ленинградский физтех, к академику Иоффе. Мишка, его закадычный друг и одноклассник, с детства мечтал об офицерской службе.

Почти отличник, волейболист и лучший стрелок школ №№ 7 и 44, Валя заглядывался на одноклассницу Нину Перлову. И она на него...

Мирная осень 1940-го, уфимский вокзал. Братишка Димка провожал Валентина и его одноклассников Георгия Никитина, Толика Шалимова, Колю Мельникова на срочную службу в Красную Армию, на западную границу СССР. Миша Пермяков уйдет позже - в танковые войска.

Валя и Толик стали курсантами Белостокских военно-политических курсов при штабе 10-й армии, самой мощной на западной границе.

Сохранились письма Вали с границы. «31.10.1940. Мама, ты только не волнуйся, пока что ничего опасного нет. Правда, иногда слышно, как германские пушки у себя на полигоне стреляют».

В других письмах он писал, что служит в конной артиллерии, что скоро они станут младшими лейтенантами, уже приняли присягу, прошли во время ночных учений по 40 км, времени нет ни минуты: «то в артиллерийском парке с пушками возимся, учимся наводить и т.д., то на занятиях, то в наряде, то в карауле, и так весь день — до 18-20 часов в сутки».

Последнее Валино письмо: «А город красивый! Всё в цвету, вишни и яблони уже отцветают. Каштаны тоже. Погода безоблачная...»

22 июня 1941. Уфа, воскресенье. Семья Степановых собралась под репродуктором, только что передали: началась война. После тяжелого молчания, отец сказал: «Каждый сейчас напишет Вале письмо...» Но письма до Вали уже не дошли.

Эту историю рассказал мне тот самый Димка, младший брат Вали. Дмитрию Михайловичу Степанову было 87, сегодня должно быть уже 94. Он много лет пытался узнать, что же стало с Валей, обратился ко мне. Потрясенная его усилиями в поисках брата, горой писем, запросов, я «перевернула» интернет, перечитала журналы боевых действий и военные мемуары. И нашла краткое сообщение, которое всё разъяснило: «В 3.58 утра 22 июня в Белостоке во время плотной бомбежки штаба 10-й армии, две авиабомбы попали в казармы курсантов»...

Он погиб с первым лучом солнца в первый день войны, 19-летний уфимский парень Валя Степанов, так мечтавший стать знаменитым физиком. Не вернулись его одноклассники: Миша, Толик, Георгий. Вернулся с войны один Коля Мельников - Героем Советского Союза.

Иван Якушев. Пришли две похоронки

22 июня 1941-го Ваня Якушев, 18-летний уфимец, был призван на войну. 1 мая 1945-го он погиб в боях за Берлин. Этого парня и его данные я случайно увидела в архивах минобороны РФ. Из 1418 дней войны он был жив 1410 дней.

В его биографии были окружение и плен, штрафная рота, извещение о гибели, возрождение из пепла, присвоение звания гвардии старшины, награждение орденом Славы 3 степени. Две похоронки пришли сестре Матрене по адресу: БАССР, Улу-Телякский район, с. Урман. Совхоз «Белорус».

Из наградного листа: «19.08.1944 года при занятии рубежа обороны... противник перешел в контратаку... среди бойцов... создалась ситуация, близкая к панике. Тогда тов. Якушев с гвардии сержантом Абрамовым выдвинулись впереди отходящих бойцов, заставили остановиться их и занять прежний рубеж. Атака была отбита. Тов. Якушев награжден орденом Славы III степени».

22-летний Иван Якушев дошел до Берлина! Победа — вот она. Красное знамя уже поднято его земляком Гази Загитовым над рейхстагом! Но не суждено было Ивану расписаться на его стене — в боях за Берлин гвардии старшина Якушев пал смертью храбрых.

Не было уже у него родителей, когда уходил на войну, не родились дети. Кроме нас, некому и вспоминать парня, думалось мне... Но благодаря управляющей делами Надеждинского сельсовета Екатерине Шейкиной, нашедшей-таки родню Ивана, я дозвонилась в сибирский город Кант, до невестки Матрёны - Веры Денисовны. Она заплакала от неожиданности: «Матрена ему, сироте, как мать была. Спасибо, дорогие, что вспомнили Ивана...».

Это всё, что мне удалось узнать в архивах минобороны. Но, как сказал маршал Василий Чуйков, ни один солдат, ценой жизни проложивший путь к победе, не должен остаться безвестным. А вот его фотографию найти, к сожалению, мне не удалось.

Гази Загитов. Знамя над Рейхстагом

С 22 июня 1941 года Гази (Гизий) Загитов прошел всю войну и дошел до Берлина. О доблести старшего сержанта говорят медали «За боевые заслуги» и «За отвагу», два ордена Славы.

Вокруг имени этого героя и сегодня бьются копья. Все с детства знают, что Герои Советского Союза Мелитон Кантария и Михаил Егоров водрузили Красное Знамя 1 мая. Но не все в курсе, что это Красное Знамя было не первым, появившимся над логовом поверженного врага.

«30 апреля 1945 года в 22 часа 40 минут в составе штурмовой группы под командованием гвардии капитана В. Н. Макова первым водрузил Красное Знамя над зданием Рейхстага в Берлине». Так сказано о нем в Википедии — и эти сведения взяты из архивов Центрального архива минобороны.

Привожу наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза, где стоят подписи вышестоящих командиров вплоть до командующего 3-й Ударной армией Кузнецова:

«30 апреля во время штурма Рейхстага Загитов первый ворвался в Рейхстаг, но в это время получил сквозное ранение в грудь. Будучи ранен, старший сержант Загитов и сержант Минин забрались на башню Рейхстага и установили первое победное знамя. За свою храбрость, мужество и стойкость, проявленные во время штурма Рейхстага, тов. Загитов достоин присвоения звания Героя Советского Союза.1 мая 1945 года».

Все вышестоящие военачальники (а также Военный совет Армии, Военный Совет Фронта. Командующий войсками 3 Ударной армией генерал-полковник Кузнецов) подписали резолюцию: «Достоин присвоения звания Герой Советского Союза».

Но в конце документа неким подполковником было торопливо выведено: «награжден орденом Красного Знамени». Как видно, политические интриги, ставившие конъюнктуру выше подвига, были в те годы в ходу не меньше, чем после войны.

Но это не уменьшает значения подвига Гази Загитова, который будучи тяжело ранен в грудь и руку, истекая кровью, охранял Красное Знамя на Рейхстаге всю ночь и лишь утром первого мая был отправлен в госпиталь.