Минздрав Башкирии рассказал в каких районах лечат больных коронавирусом

В Башкирии к 22 июня зафиксировано 4959 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (+53 за последние сутки). Сейчас в стационарах республики лечение проходят 782 человека.

В столице Башкирии заболевшие коронавирусом находятся больницах № 5, 8, 13, 18 и 21, в клинике БГМУ, в РКБ имени Куватова, в больнице Демского района, в РКИБ, РКОД и РКПЦ.

В Стерлитамаке в больнице № 2. Заболевшие есть также в Нефтекамске, Туймазах, Белебее, Кумертау, Октябрьском, Чишмах, Салавате, Белорецке и Исянгулово. Лечат от коронавируса также в Бирске, Баймаке, Дюртюлях, Кигинском и Месягутовском районах, Бижбуляке, Ишимбае, Толбазах, Янауле, а также в Большеустьикинской ЦРБ.

Остальные пациенты находятся в Акъярской, Аскаровской, Балтачевской, Благовещенской, Иглинской, Ишимбайской, Кармаскалинской, Кигинской и Кушнаренковской ЦРБ.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РБ

За весь период с оздоровлением выписаны 2305 человек. За прошедшие дни летальных исходов не было — их по-прежнему 18.