Мать 6-летнего ребенка из Башкирии привлекут за его пропажу

Прокуратура Салаватского района сообщила результаты проверки по факту пропажи 6-летнего мальчика. 6-летний Ренель, напомним, ушел из своего дома в Урманту и пропал без вести. Мальчика искали несколько дней и обнаружили только спустя двое суток в семи километрах от дома.

Ребенок находился на правом берегу Юрюзани и был госпитализирован из-за укуса клещей, обезвоживания и переохлаждения. Установлено, что Ренель с детства страдал поражением нервной системы, отставал в развитии, не мог разговаривать, а мама мальчика злоупотребляла алкоголем, не лечила его и не ухаживала.