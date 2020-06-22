Лукашенко: не стоит поддаваться на уловки “шарлатанов”

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Глав Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что для защиты суверенитета государства граждане должны не обращать внимание на провокацие шарлатанов.
По его мнению, сегодня “шарлатаны” пытаются зацепить население и увести за собой, пишут “Известия”.
Он добавил, что прошедшие войны показали белорусам, как нужно ценить мир и независимость. Сегодня, подчеркнул Лукашенко, граждане должны строить свое государство и сами решать свою судьбу.
Также он предупредил о сильном экономическом давлении на страну, так как “воевать опасно, а наклонить надо”. Тем не менее, он заявил, что Белоруссия будет действовать только в своих интересах и жителям переживать не о чем.
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