Кассационный суд восстановил права сироты из Башкирии на жилье от государства

Шестой кассационный суд, состоявшийся накануне в Самаре, восстановил право включения сироты из Белорецка Фирдауса Шайхутдинова в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями от государства и вернул дело на повторное рассмотрение в Верховный суд Башкирии.

Напомним, 23 октября 2019 года администрация Белорецкого района отказала ему в такой возможности. В постановлении, подписанном тогдашним главой района Владиславом Мироновым, не приводились обоснования для отказа. Тем не менее, районный суд и Верховный суд Башкирии поддержали решение администрации.

Напомним, Фирдаус Шайхутдинов, около десяти лет пытается добиться положенного законом бесплатного жилья от государства в качестве сироты. Он и его сестра Айгуль – воспитанники уфимского детского дома. Администрацией Белорецкого района было принято решение, что дети после совершеннолетия наследуют дом деда в деревне Верхняя Арша. Однако дом оказался разрушенным, к тому же, по завещанию деда, его унаследовала тетя Шайхутдиновых.

Ранее глава республики Радий Хабиров заявил, что берет под личный контроль дело Фирдауса Шайхутдинова.