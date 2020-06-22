Из-за пандемии коронавируса подорожают туристические страховки

Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на представителя Всероссийского союза страховщиков Юлию Алчееву.

«Теоретически страховки подорожают, но на сколько ощутимый будет этот рост, будет зависеть от тарифной политики конкретной страховой компании», - заявила Алчеева.

По ее словам, после чрезвычайных ситуаций в мире, как в случае с пандемией коронавируса, туристы начнут переходить на более долгосрочные программы страхования жизни, минимальная стоимость которой составляет до двух миллионов рублей. К примеру, более востребованными могут стать страховки на год. Они покрывают период пребывания в зарубежной стране более трех месяцев.

Предельного порога в сумме страхования нет – все зависит от выбранной программы и рисков.