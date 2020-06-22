Донской осетровый завод выпустил в Дон «Царь-рыбу»

Мероприятие по выпуску рыб состоялось утром 19 июня. В Семикаракорский район для этого прибыли представители Минсельхоза Ростовской области, Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, а также Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО». Популяцию рыб в реке Дон пополнили 70 тысяч экземпляров белуги весом до 3 граммов. Все они являются потомством, полученным от первой партии осетровых. Эта партия была завезена на завод в 2001 году. В естественной среде обитания самка белуги становится половозрелой лишь через 18-20 лет. Поэтому процесс выращивания требует значительных временных и финансовых затрат.

Как сообщает «РостовГазета», Донской осетровый завод (ДОЗ) открылся в 2001 году и только за первые семь лет деятельности выпустил в реку свыше трех миллионов рыб. Они тоже были получены от производителей и заготовлены во время нереста. Впоследствии производители белуги перестали встречаться в улове. И свыше 12 лет эту ценную рыбу не выпускали.

Как отметил директор Азово-Донского филиала Главрыбвода Юрий Лыскин в этот период было существенно улучшили снабжение завода, изменили рассадку рыб (сейчас на заводе примерно 400 бассейнов) и внедрили более эффективные методы кормления, что вызвало рост поголовья и качества мальков.

В прошлом году Донской осетровый завод подвергся масштабной реорганизации, что способствовало наращиванию объемов выпуска. Указывается, что отличные результаты были достигнуты благодаря новой системе менеджмента, которую использует ФГБУ «Главрыбвод». Вследствие эффективного подхода к управлению значительно увеличилось число хозяйств в сравнении с прошлым годом, которые обратились на предприятие с целью искусственного воспроизводства.