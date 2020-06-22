Администрация Уфы прокомментировала акцию с жителями, вставшими на колени у мэрии

Власти Уфы сообщили, что между чиновниками и жителями «постоянно проходят встречи». Кроме того, в настоящее время принято решение полностью обследовать дом через институт «БашНИИстрой». После экспертизы дома будет решено сделать капитальный ремонт или реконструкцию с усилением.

– Также на сегодняшний день инициативной группе предложено вступить в состав рабочей группы для утверждения плана совместной деятельности. В ближайшее время жители дома должны в письменной форме уведомить о решении администрацию города, – опубликовано в пресс-службе муниципалитета.

Жители дома № 5 по улице Шота Руставели в настоящий момент борются с постройкой многоэтажного дома из-за которого, по их словам, в нем появились трещины. В мэрии, в свою очередь, утверждают, что трещины были зафиксированы еще до начала строительства работ. Власти также отметили, что у застройщика есть права на этот земельный участок.

Напомним, что сегодня, 22 июня, в качестве очередного шага протестующими против строительства было принято решение встать на колени напротив мэрии. По словам жителей, они обращались к мэру Уфы Ульфату Мустафину, но он их «не видит и не слышит».

Предыдущие акции, видеообращения к властям не дали ожидаемого результата и на этот раз шесть человек встали на колени перед администрацией города. Подробнее о конфликте жителей и застройщика - здесь.