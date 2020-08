Он пройдет 20–21 июня 2020 года.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на пленарном заседании первого инвестсабантуя в Сибае сообщил, что на следующий год форум пройдет 20 и 21 июня. При этом эстафету сабантуя от Абзелиловского района примет Баймакский район. — Я не мог отказать Баймаку, — сказал Радий Хабиров. — Поэтому первый день инвестабантуя пройдетв 2020 году в Сибае, а второй (собственно сам сабантуй — прим.) — пройдет в Баймакском районе. Готовьтесь и запишите эти даты в свои дневники

