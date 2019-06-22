Легенды Курочкиной горы: Почему могилы солдат в Уфе оказались не нужны властям
Корреспонденты Медиакорсети накануне Дня памяти и скорби отправились на заброшенное кладбище солдат и узнали, почему память о них жива лишь благодаря горстке инициативных людей.
Мы не раз писали об этом кладбище, но считаем нужным рассказать об этом вновь, тем более, что даже несмотря на десятки публикаций и сюжетов, могилы солдат по-прежнему находятся в забвении и нуждаются в уходе и внимании.
В гору памяти
Станция Шугуровка. Окраина уфимской Черниковки. Полдень, зной. Здесь, среди гаражей, прямо у железнодорожных путей, собирается группа молодых людей. На их футболках надписи - «Союзмаш», «ОНФ», «За Россию». Спустя пару минут колонна молодых людей с рюкзаками отправится на Курочкину гору — место захоронения десяток погибших солдат во время Великой Отечественной войны.
Мы поднимаемся в гору по тропинке, периодически встречая груды мусора от стихийных пикников черниковцев. Переходим по железному тоненькому мостику через реку Шугуровку. Добавим, что еще 2 года назад его здесь не было.
Спустя 15 минут, в чаще, среди бурелома, неподалеку от ржавой «башни» ЛЭП, мы наконец находим могилы солдат - синие кресты с красными звездами.
- В период Великой Отечественной на улице Кольцевой в тогдашнем еще городе Черниковске находились два эвакогоспиталя. Согласно документам, погибших от ран солдат хоронили на Северном кладбище, а также здесь, на Курочкиной горе, которую тогда еще называли Лысой, поскольку в те времена не было такого леса, - рассказывает нам руководитель регионального исполкома ОНФ Виталий Брыкин.
По сути, вся территория Курочкиной горы была большим кладбищем, от которого спустя десятилетия практически ничего не осталось. Здесь также захоронены немецкие и венгерские военнопленные, которые трудились в рабочем цеху близ горы и строили будущий промышленный район Уфы. Некоторые пленные были похоронены на Лопатинском кладбище, которое открыли в 1945 году. Здесь также нашли последний приют рабочие моторостроительного завода, жители города.
Долгое время общественники пытались добиться от властей того, чтобы землю поставили кадастровый учет — долгие годы она, по сути, никому не принадлежала, из-за чего территория кладбища годами зарастала непроходимым лесом.
На месте захоронений планировалось установить мемориальный обелиск в память о погибших солдатах, привести в порядок надгробия, восстановить имена солдат и даже проложить маршрут для уфимцев, интересующихся историей города и страны. Однако проходят годы, но память о них жива лишь благодаря инициативным волонтерам ОНФ и рабочим УМПО, представителям Союза машиностроителей.
Каждый год, в канун Дня памяти и скорби, группа молодых людей из 20 человек облагораживает территорию кладбища, зарастающего кустарником и деревьями. И это лишь малый вклад в восстановлении утраченной памяти людей, трагически погибших во времена войны.
Кресты среди зарослей
Тем временем наша группа разделяется — часть молодых ребят начинает срубать деревья и очищать поляну, на которой стоят синие кресты, другая обновляет на них краску, мы же пробираемся сквозь бурелом, чтобы убрать мусор и добраться до других могил.
Сквозь ветви, кустарники и пни мы то и дело встречаем покосившиеся массивные кресты, ржавые ограды, цветы от старых венков.
На одной из полян, спрятанных в глубине леса, мы встречаем очередное место пикника. Разбитые пивные бутылки, натянутые горлышком на ветвях, кастрюля, мангал, пакеты из-под еды — очевидно, что здесь развлекалась компания, которая любит пострелять. Убираем за неизвестными.
А после Виталий Брыкин показывает нам старое мусульманское захоронение — на бетонном обелиске читается аккуратная арабская вязь. К могиле не так легко подойти — со всех сторон она окружена деревьями.
У территории все еще нет особого статуса, вероятно, тому мешают бюрократические препоны и отсутствие коммерческого интереса — земля, поросшая бурьяном и мусором, по сути, все еще остается никому не нужна, даже несмотря на то, что в нашей стране все чаще говорится о важности военно-патриотического воспитания, с трибун перед празднованием Дня Победы звучат пафосные речи о сохранении памяти предков.