В Уфе посещение двух музеев военно-исторической тематики будет бесплатным

22 июня, в День памяти и скорби, музеи военно-исторической тематики Республиканский музей Боевой Славы и Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии будут работать бесплатно.

В музее Боевой Славы в 12:00 пройдет акция «Свеча памяти». Сейчас там выставлена экспозиция «Дети войны, вы детства не знали», «Музыка» художника Арнольда Никитина, отражающая чувства, настроение и выразительные средства музыки: тембр, мелодию и ритм; «Оренбургское казачье войско» в рамках проекта «Воинские традиции народов России», созданная при содействии станицы Уфимской Уфимского отдела Оренбургского казачьего войска.