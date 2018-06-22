В Уфе почтут память ветеранов Великой Отечественной войны

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Ветераны соберутся в парке Победы и возложат цветы к могилам неизвестных солдат.
Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, ветераны почтут память павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщили в пресс-службе администрации города.
В парке Победы у Вечного огня уфимцы почтут минутой молчания всех, кто не вернулся с войны, защищая свою Родину. Далее ветераны отправятся в музей Боевой Славы, посетят Сергиевское кладбище и возложат цветы к могилам солдат, умерших в госпиталях Уфы в военные годы.
Завершится маршрут в сквере имени Жукова, пройдет митинг и возложение цветов. В самом конце состоится поминальный обед в лицее №155, где ветераны будут делиться воспоминаниями о тяжёлых военных и послевоенных годах.
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