В Уфе почтут память ветеранов Великой Отечественной войны

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, ветераны почтут память павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщили в пресс-службе администрации города.

В парке Победы у Вечного огня уфимцы почтут минутой молчания всех, кто не вернулся с войны, защищая свою Родину. Далее ветераны отправятся в музей Боевой Славы, посетят Сергиевское кладбище и возложат цветы к могилам солдат, умерших в госпиталях Уфы в военные годы.