Новым заместителем главы Минпромторга стал Алексей Груздев
Сегодня, 21:21Общество
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Глава правительства России Дмитрий Медведев сделал Алексея Груздева замминистром торговли и промышленности РФ.
Медведев распорядился снять Груздева со старого поста и назначить на новый. Об этом пишет RNS.
Отметим, что с осени 2016 года Алексей Груздев работал на должности замглавы Минэкономразвития.
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