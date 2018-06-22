ФАС считает нужным сохранить раздельное регулирование вейпов и сигарет

Электронные сигареты и табачная продукция должны регулироваться раздельно. Об этом пишет RNS.

Представитель ФАС России Владимир Мишеловин привел пример в сфере рынка алкоголя, где вино, пиво и крепкие спиртные напитки регулируются раздельно. При этом ведомство сохраняет системный единообразный подход к их объединяющим факторам и особенностям.

Точность и сбалансированность целевых посылов делает регулирование наиболее эффективным. Здесь также нужно соблюдать однозначность правоприменения норм законодательства. Работа надзорных органов должна быть ответственной, отметил Мишеловин.