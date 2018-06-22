ФАС считает нужным сохранить раздельное регулирование вейпов и сигарет
ФАС не изменила свое мнение о проблеме регулирования вейпов и сигарет.
Электронные сигареты и табачная продукция должны регулироваться раздельно. Об этом пишет RNS.
Представитель ФАС России Владимир Мишеловин привел пример в сфере рынка алкоголя, где вино, пиво и крепкие спиртные напитки регулируются раздельно. При этом ведомство сохраняет системный единообразный подход к их объединяющим факторам и особенностям.
Точность и сбалансированность целевых посылов делает регулирование наиболее эффективным. Здесь также нужно соблюдать однозначность правоприменения норм законодательства. Работа надзорных органов должна быть ответственной, отметил Мишеловин.
Чиновник добавил, что обсуждение вопроса о регулировании вейпов и сигарет продолжится. Здесь нужно дать высказаться всем заинтересованным сторонам, имеющим абсолютно разные мнения.