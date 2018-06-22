Facebook станет выявлять «фейки» с помощью искусственного интеллекта

Когда программа обнаружит неправдивую новость она начнет понижать ее в ленте друзей. У страниц распространяющих «фейки» будет понижаться охват аудитории. Аккаунты пользователей, которые просто репостят чужие «фейки», также будут скрываться системой от их друзей.