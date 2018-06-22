Facebook станет выявлять «фейки» с помощью искусственного интеллекта
Сегодня, 21:20Общество
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Социальная сеть Facebook начала применять технологию машинного обучения для поиска «фейковых» новостей на страничках пользователей.
Выявление неугодного контента будет вестись автоматически. Об этом пишет RNS.
Когда программа обнаружит неправдивую новость она начнет понижать ее в ленте друзей. У страниц распространяющих «фейки» будет понижаться охват аудитории. Аккаунты пользователей, которые просто репостят чужие «фейки», также будут скрываться системой от их друзей.
По словам менеджера по продуктам Facebook Тессы Лайонс, нововведения соцсети направлены на противодействие людям, которые с помощью «фейковых» новостей стараются заработать.
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