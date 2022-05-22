В Уфе сгорел дом по улице Пугачева, которую планируют расширять до четырех полос

В популярном телеграм-канале Башкири появились видео горящего дома по улице Пугачева, 86. На видео видно как полыхает частный дом и как искрят линии электропередач от огня. Очевидцы происшествия сообщают, что дом сгорел очень быстро еще до приезда пожарных. Пресс-служба МЧС сообщила, что инцидент к счастью обошелся без жертв, а пожарным удалось локализовать пламя и не допустить его распространения на соседние здания. Пожар был ликвидирован, но его причины еще предстоит выяснить дознавателю МЧС.