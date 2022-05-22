Полуобнаженные футболисты «Уфы» отметили победу над «Рубином» танцами в раздевалке

Вчера 21 мая в Казани состоялся важный для уфимского футбольного клуба с казанским «Рубином». От его исхода зависело останется ли команда в Премьер-лиге или же покинет ее. Победа далась футболистам «Уфы» нелегко, и одержать ее удалось лишь на 90-й минуте матча.
Однако и радость от такой волевой победы была особенной. В соцсетях появилось видео как окрыленные победой спортсмены в раздевалке танцуют, обливаются водой и празднуют победу.
Однако уже 25 мая футболистов ждет следующая игра, где они сразятся с «Оренбургом», матч состоится на гостевой арене.