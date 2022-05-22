На Башкирию надвигаются заморозки до -3 градусов, дождь со снегом и дымка на дорогах

Жителей северных районов Башкирии предупреждают о весьма экстравагантных для мая осадках в виде дождя со снегом, ночью они вероятны и на северо-востоке республики. Небольшой дождь ожидается по всей республике. Радует, что в прогнозе синоптиков нет порывов ветра, он обещает быть южным и юго-западным и дуть со скоростью не выше 10 м/с. Есть и еще одно важное предупреждение — на автодорогах утром местами дымка, видимость в пределах 1-2 километров.