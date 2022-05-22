На Башкирию надвигаются заморозки до -3 градусов, дождь со снегом и дымка на дорогах

На Башкирию надвигаются заморозки до -3 градусов, дождь со снегом и дымка на дорогах
На Башкирию надвигаются заморозки до -3 градусов, дождь со снегом и дымка на дорогах
Вчера, 16:06ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Любителям огорода стоит поберечь рассаду, а автолюбителям быть внимательнее на дорогах, безрадостный прогноз погоды обнародовала пресс-служба МЧС по Башкирии 22 мая.

Майская погода не перестает удивлять жителей Башкирии. Уже этой ночью с 22 на 23 мая по республике будут фиксироваться заморозки у поверхности почвы от 0 до -3 градусов Цельсия, так что любителям огорода стоит держать ухо востро. Хотя справедливости ради отметим, что заморозки прогнозируются лишь местами.

Жителей северных районов Башкирии предупреждают о весьма экстравагантных для мая осадках в виде дождя со снегом, ночью они вероятны и на северо-востоке республики. Небольшой дождь ожидается по всей республике. Радует, что в прогнозе синоптиков нет порывов ветра, он обещает быть южным и юго-западным и дуть со скоростью не выше 10 м/с. Есть и еще одно важное предупреждение — на автодорогах утром местами дымка, видимость в пределах 1-2 километров.

Несмотря на то, что мы привыкли представлять после слов «майские ночи», температура нынешних майских ночей будет колебаться в диапазоне от 0 до +5, днем разумеется потеплеет до +7,+12.

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