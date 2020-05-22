«Куда писать жалобу?»: жители Башкирии недовольны горящими свалками и вывозом мусора

В начале мая стало известно, что в Башкирии на 19% упали платежи населения за вывоз мусора. Власти республики сделали заявление, что это не связано с ухудшением качества работы регоператоров. Однако есть повод для сомнений.

«Дышат вредным набором таблицы Менделеева»

Жители города Нефтекамск и Краснокамского района ежегодно жалуются на то, что близ их домов горит санкционированная свалка — 3,5 гектара мусора. Свалка, которой уже 17 лет, начинает тлеть уже с началом весны. Летом она переходит на стадию открытого горения и перестает чадить только поздней осенью, когда на землю ложится снег. Несмотря на то, что эта ситуация повторяется год за годом, никаких мер по устранению проблемы до сих пор не принято.

Депутат Госсобрания-Курултая Башкирии от КПРФ Ильгам Галин сообщает, что нефтекамцы и краснокамцы сильно возмущены тем, что вынуждены дышать продуктами горения, ведь это очень опасно для организма человека. Кстати, последнее утверждение не просто предположение: накануне свалку посетили активисты Всероссийского Общества Охраны Природы. Специальные измерительные приборы показали превышение уровня ПДК в атмосферном воздухе.

Фото: Блог Ильгама Галина Вконтакте

— Это, считаю, крайне опасно для наших горожан и сельчан — в Нефтекамске и Краснокамском районе живёт множество людей и, с моей точки зрения, соседство со столь экологически неблагополучным (ну, нельзя же его благополучным назвать, раз здесь часто случаются пожары) объектом для них крайне нежелательно. Мое личное мнение таково: свалку, которая, как нам видно, вечно загорается, необходимо отсюда срочно убрать, тем более, что напротив нее, в шаговой доступности, находятся фермерские поля. Ну что, скажите на милость, вырастет на этих полях? Что будет с населенными пунктами, расположенными рядом, и живущими в них людьми? Население должно дышать чистым воздухом, а не вредным набором таблицы Менделеева. Ведь некоторые жалуются, что дышат этим дымом у себя дома, не могут спать. Мусорный полигон, думаю, уже давно отслужил свой срок — просто потушить данный объект мало, нужно менять его место дислокации, чтобы новых возгораний на данном месте больше не происходило, — считает Ильгам Галин.

Арендатор свалки — ТБО ГУП «Табигат». Мусор на полигон привозит регоператор ООО «Дюртюлимелиоводстрой». Депутат предполагает, что свалку могут поджигать умышленно. По его данным, она уже переполнилась три года назад.

— Огонь к зиме порядочно уменьшает объем мусора. Таким образом, можно продолжать пользоваться полигоном. Учитывая, что только за один месяц «Табигат» на этом полигоне зарабатывает, по примерным расчетам, около 1,8 млн рублей, становятся понятны мотивы. Прослеживаются и интересы регионального оператора. Если полигон закроется, то им придется возить мусор в Янаул, а это в три раза дальше, чем сюда, — делится своими мыслями Ильгам Галин.

Кроме того, у депутата есть вопросы к местным властям: ведь по законодательству, именно муниципалитет должен следить за соблюдением всех правил и норм.

«Куда писать жалобу?»

Еще одна неприятная ситуация со свалкой возникла в селе Мраково Кугарчинского района республики. На полигоне близ населенного пункта образовалась настоящая свалка. Как выяснилось позднее, такой беспорядок устроил региональный оператор ООО «Эко-Сити», отвечающий за вывоз мусора в районе. Более 66 тысяч тонн отходов накопилось прямо на территории села. Прекрасно зная, что это запрещено, региональный оператор продолжал сгружать мусор без дальнейшего вывоза.

«Убедить» регоператора ответственно относиться к своей деятельности удалось только после вмешательства надзорных органов. На сегодняшний день свалку практически очистили, мусор был транспортирован в Мелеуз.

Надо отметить, это не единственная проблема, возникающая у жителей республики, которых обслуживает данный региональный оператор. Мы уже рассказывали о недовольстве жителей села Скворчиха Ишимбайского района. По словам жителя села Ильдара Каримова, в начале года компания «Эко-Сити» отменила так называемый «мешочный» вывоз мусора от дворов частных хозяйств, сославшись на то, что теперь люди должны носить мусор на контейнерные площадки. Однако обеспечить селян нужным количеством контейнерных площадок не смогли — их всего четыре, добираться до них не всем под силу, особенно в непогоду. При этом регоператор продолжает исправно взымать плату за услугу в сумме 70 рублей с человека ежемесячно.

Как выяснилось, проблема с «Эко-Сити» есть и у других жителей сел Ишимбайского района. Жительница деревни Азнаево Райфа Имангулова рассказывает, что, забирая мусор с контейнерной площадки, сотрудники регоператора обращаются с ним неаккуратно, раскидывают его по территории.

— Начнешь писать — чернил не хватит. Почему люди такие бестолковые? По собственной инициативе в деревне устраиваем субботники, стараемся держать территорию населенного пункта в чистоте. Ежемесячно платим деньги регоператору «Эко-Сити» за вывоз мусора, не отказываемся. Куда уходят эти деньги? Почему они свою работу не выполняют с совестью? — задается она вопросом.

По ее словам, мусоровоз приезжает по средам, но не каждую неделю. Иногда приходится напоминать, что нужно забрать мусор с Азнаево.

— На днях смотрю, половину мусора забрали, а половину разбросали по земле вокруг контейнеров. Разве так можно? Весь этот мусор разлетится вокруг, а мы ведь совсем недавно провели субботник. Скажите пожалуйста, куда обращаться с жалобой? — спрашивает она.

С аналогичной проблемой столкнулись жители деревни Эткулово. По словам Гульдар Ярмухаметовой, после приезда мусоровозов по всей деревне остается разбросан мусор.

— Хочется рассказывать только хорошие новости о своей деревне. К сожалению, на этот раз не получится. Мусоровозы «Эко-Сити» освобождают наши контейнеры, но при этом так неаккуратно с ними обращаются, что часть ТКО остается вокруг контейнерной площадки. В итоге мусор разлетается по улице. Конечно, тут и некоторые жители деревни «стараются», до площадки доходят, а вот выкинуть мусор в контейнер сил у них не остается. Всем этим беспределом приходится заниматься сотрудниками администрации и дома культуры, убирать площадку вокруг контейнеров, чтобы собаки не растаскивали мусор, — говорит она.

Журналистка местной районной газеты Гульназ Гиниятуллина отмечает, что в целом мусор из населенных пунктов Ишимбайского района вывозится своевременно. Единственное — сельчане недовольны тем, как работают мусоровозы — после них приходится прибираться. Частенько, мусоровозы долго не забирают крупный мусор, типа мебели.

— Мне лично не нравится, что на одного человека приходит несколько квитанций. Моя семья, к примеру, прописана по деревенскому адресу, но мы живем в квартире в Ишимбае. В итоге мы платим и за дом, и за квартиру. Я считаю, это несправедливо, — отмечает она.

Получить оперативный комментарий у представителей регоператора «Эко-Сити» нам не удалось.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

Комментарий

Мурад Шафиков, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Республике Башкортостан, член регионального штаба: