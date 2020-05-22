Пандемию коронавируса в России встретили с дефицитом аппаратов искусственной вентиляции легких — жизненно важных приборов, которые для многих заболевших стали последней соломинкой. Сейчас уже практически все знают, что COVID-19 в тяжелой форме вызывает пневмонию, из-за которой легкие пациентов просто не могут адекватно действовать. В таких случаях эти аппараты могут спасти, взяв на себя функции дыхательной системы больного. Нехватка ИВЛ в странах, где эпидемия оказалась наиболее масштабной, приводила к тому, что врачам приходилось выбирать, кого из пациентов подсоединять к оставшимся аппаратам, кого — оставлять умирать.

Здравствуй, неизвестный вирус

Весной, когда пандемия коронавируса начала постепенно захватывать и территорию России, оказалось, что в стране дефицит этих аппаратов. В марте по стране их насчитывалось около 40 тысяч, причем по подсчетам до норматива не хватало около 10 тысяч штук. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании с главой государства Владимиром Путиным подчеркнул, что еще в прошлом году Минпромторг выступал с инициативой закрыть производство аппаратов ИВЛ. «Слава Богу, не сделали», — добавил министр на совещании.

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Предполагалось, что в мае российские производители смогут выйти на объемы производства в 1500 аппаратов в месяц. По примерным подсчетам, дефицит ИВЛ в стране только силами отечественных производителей удастся устранить через год-два. Напомним, к концу апреля в стране было зафиксировано 2,3 тысячи больных в тяжелом состоянии, из которых 1,3 тысячи находилось на ИВЛ. В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что количество тяжелых и крайне тяжелых больных в столице страны составляет в среднем около 1,7 тысячи человек, и это число за месяц особенно не изменилось.

Кризис или возможность?

В 2015 году правительство России установило новые правила госзакупок медицинских товаров. Согласно постановлению, с этого момента госзаказчики отклоняли заявки с иностранными медицинскими товарами, если на тот же конкурс были поданы как минимум две заявки с продукцией из Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). В 2019 году в этот список попали и аппараты ИВЛ. Согласно расследованию российских журналистов, появившиеся фирмы-поставщики приборов оказались посредниками, зарегистрированными на подставных лиц. Они перепродавали ИВЛ российским больницам по завышенным ценам, причем нередко поставляя им оборудование, не соответствовавшее техническим требованиям.

В результате ключевыми, согласно данным СПАРК, — и чуть ли не единственными — поставщиками на российский рынок отечественного оборудования оказались Уральский оптико-механический завод (холдинг «Швабе») и Уральский приборостроительный завод (госкорпорация «Ростех»). По словам заместителя генерального директора международной антикоррупционной организации «Transparency International — Россия» Ильи Шуманова, качество этого оборудования оставляет желать лучшего:

— Потому что это оборудование собрано в том числе из старых запчастей, которые производятся в Китае или в Тайване. И значительная часть этого оборудования — это лего из китайских комплектующих запасных частей, — считает Илья Шуманов.

При этом пресс-служба Госкорпорации «Ростехнологии» подчеркивает, что компания не использует «старые запчасти тайваньского и китайского производства при изготовлении указанного оборудования», а все аппараты ИВЛ проходят цикл необходимых испытаний, качество оборудования подтверждается соответствующими сертификатами.

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Уральский завод производит несколько типов аппаратов искусственной вентиляции легких, «Авента-М» — самый известный из них. Эти аппараты Россия, несмотря на дефицит в собственных больницах, недавно поставила в США в качестве гуманитарной помощи. Эти же аппараты считаются вероятными причинами пожаров, которые случились 9 и 12 мая в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге — в результате погибло 7 человек.

Росздравнадзор объявил о приостановке обращения аппаратов «Авента-М», произведенных с 1 апреля. Кроме того, концерн «Радиоэлектронные технологии», который входит в «Ростех», заявил, что на фоне этой трагедии «развернута массированная информационная кампания», направленная на дискредитацию самого КРЭТ, госкорпорации «Ростех», Уральского приборного завода и российской промышленности в целом.

Как отмечают «Важные истории», с внесением ограничений на закупку иностранных ИВЛ, руководство УПЗ начало подавать жалобы и иски в суды, требуя отменить проходившие в то время закупки зарубежных аппаратов. Как оказалось, почти во всех случаях региональные медицинские учреждения отвечали, в том числе, что требования заказчиков не заточены под единственный аппарат ИВЛ — под них подходят другие зарубежные аналоги, но не российские. При этом больницы предпочитали зарубежное оборудование, например, потому, что оно подходит одновременно и для взрослых, и для новорожденных. «Авента-М» производства УПЗ, как говорилось в одном из решений судов, для новорожденых не подходит.

— У нас нет российского аппарата экспертного характера. Я думаю, лет через 60 мы их догоним… Например, аппараты ИВЛ для новорожденных — ну их просто нет, — подчеркивал заведующий оперативно-диспетчерским отделом Центра медицины катастроф Московской области Сергей Емельянов в комментарии Business FM.

«Слушая наше дыхание»

По расчетам Роспотребнадзора, в пандемию гриппа на 1 млн жителей при условии 100 тысяч заболевших и 10 тысяч госпитализированных при длительности эпидемии в 60 дней необходимо 200 аппаратов ИВЛ. В 2017–2020 годах в Башкирии было закуплено 180 аппаратов ИВЛ. К моменту начала пандемии в регионе был 751 аппарат, в конце апреля их количество увеличилось до 814 штук. В марте министр здравоохранения РБ Максим Забелин уточнял, что этого количества «должно быть более чем достаточно». На первый взгляд, все в рамках прогноза.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

В то же время «Проект» указывает, что к началу весны на совещаниях в регионах выяснилось: на практике лишь в некоторых регионах число аппаратов ИВЛ превышает 4,5% от общего числа коек, в большинстве — дефицит вплоть до двукратного и более. В частности, по этим расчетам в Башкирии не хватало более 380 аппаратов. В апреле исходные данные по региону резко изменились:

— Всего в республике было 1290 аппаратов ИВЛ. С учетом новых партий, первая из которых поступит до 26 апреля (300 штук), а вторая — до конца мая, у нас будет 1983 аппарата ИВЛ. Таким образом, мы будем готовы к большому потоку пациентов с тяжелыми формами Сovid-19, — сообщил глава региона Радий Хабиров, добавив, что износ аппаратов ИВЛ в республике большой.

Первая партия, которая должна была поступить до конца апреля, до Башкирии так и не добралась — это были 300 аппаратов «Авента-М», чья эксплуатация экстренно прервалась. Контракт, судя по всему, расторгать не планируют, учитывая, что альтернативных вариантов поставки ИВЛ в стране, по большому счету, нет.

— Такой контракт нами заключен, идут проверочные мероприятия, которые предусмотрены регламентами для оказания безопасности при работе с изделиями медицинского назначения, — отметил министр здравоохранения РБ.

При этом Максим Забелин подчеркнул, что пока ведомство не располагает информацией, что другие регионы расторгают контракты на поставку оборудования этого производителя, и заверил, что аппараты будут поставлены с гарантией и прошедшими необходимые условия безопасности и регламентами.

— В связи с этим оснований пересматривать контракт руководство республики пока не видит, — подчеркнул Максим Забелин.

Таким образом, в настоящее время в Башкирии немногим больше того количества аппаратов ИВЛ, чем было накануне пандемии, причем в изношенном состоянии. То есть проблема дефицита этих приборов все еще не решена. Единственное, что хоть как-то успокаивает, — количество тяжелых больных на ИВЛ, которое в течение второго месяца пандемии в регионе не превышало 20 человек. Если, конечно, верить официальной статистике, которую в России поворачивают к публике исключительно выгодными ракурсами.

Напомним, по последним данным, в настоящий момент в Башкирии официально подвтреждены 2514 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки было зарегистрировано 90 новых заболевших.

В стационарах региона лечение проходят 759 человека. Из них тяжелых — 24, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ — 8 человек. На амбулаторном лечении находится 944 человек с легкой формой заболевания.

Выписан за сутки только один человек, всего выздоровевших 793 человека. Напомним, что новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано. Общее количество случаев составляет — 18 человек.

Количество госпитализаций с внебольничной пневмонией за сутки — 42, выписано с пневмонией из стационаров за сутки — 15 человек.

Отметим, то больные с пневмонией, не обязательно вызванной коронавирусной инфекцией, также остро нуждаются в аппаратах ИВЛ. Но о них статистика часто умалчивает.