Экс-фединспектор Башкирии рассказал, как его дочь присвоила себе служебную квартиру

По его словам, «он просто написал письмо мэру».

Бывший главный федеральный инспектор Башкирии Петр Капишников прокомментировал информацию о получении его дочерью служебной квартиры в Уфе изданию «Эхо Москвы в Оренбурге». Напомним, в 2008 году между «Управлением жилищного хозяйства Уфы» и действующим на тот момент главным федеральным инспектором по РБ Петром Капишниковым был заключен договор найма служебного помещения, по которому Капишникову предоставлялась в пользование четырехкомнатная служебная квартира в Уфе. В августе 2014 года квартиру предоставили инспектору на основании договора социального найма, чем и воспользовался чиновник и оформил жилье на свою дочь. А в сентябре прошлого года в следкоме республики заявили, что неустановленные сотрудники управления жилищного хозяйства Уфы превысили свои полномочия, переоформив четырёхкомнатную квартиру со служебного договора на социальный. Семья чиновника при этом в улучшении жилищных условий не нуждалась. Ущерб бюджету в итоге составил более трех с половиной миллионов рублей. Петр Капишников так прокомментировал информацию о получении дочери служебной квартиры: - Многие идут разными путями, кто-то пишет заявление в суд, чтобы признали квартиру служебную. Где-то жить же надо, у меня на тот момент другого жилья не было, и когда я уволился, я просто написал заявление на имя мэра города. Я перед тем, как это оформлял, провел консультацию в прокуратуре, где много раз спросил: есть ли здесь нарушения или нет? Мне сказали: нет, вы имеете все полные права. Потом почему-то вспомнили только на пятый год после того, как всё это прошло. Думаю, что это было связано с тем, что мэр города Уфа был на тот период кандидатом номер один на пост главы республики. Вот с этим, скорей всего, всё и связано. Отметим, что речь идет об Иреке Ялалове, чье имя регулярно входило в списки на пост будущего руководителя республики до того, как он стал членом Совета Федерации РФ. Также Капишников подтвердил, что у его сына имеется оффшор, о котором говорилось в «Панамском архиве». По информации Капишникова, для перевода денег он не использовался. Справка Петр Капишников родился 30.10.1953 в Оренбургской области, окончил Всесоюзный заочный юридический институт. 1989-1992 - депутат Оренбургского областного Совета народных депутатов; 1989-1991 - заместитель председателя комиссии по борьбе с преступностью, председатель комиссии по борьбе с коррупцией; 1991-2000 - начальник контрольного управления, заместитель главы администрации области - руководителя аппарата, член правительства Оренбургской области; 1996, 2000 - руководитель штаба по выборам Президента РФ в Оренбургской области; 2000-2007 - главный федеральный инспектор по Оренбургской области Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО; 2007 -2014 – занимал должность главного федерального инспектора по республике Башкортостан.

