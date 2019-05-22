Экс-фединспектор Башкирии рассказал, как его дочь присвоила себе служебную квартиру

- Многие идут разными путями, кто-то пишет заявление в суд, чтобы признали квартиру служебную. Где-то жить же надо, у меня на тот момент другого жилья не было, и когда я уволился, я просто написал заявление на имя мэра города. Я перед тем, как это оформлял, провел консультацию в прокуратуре, где много раз спросил: есть ли здесь нарушения или нет? Мне сказали: нет, вы имеете все полные права. Потом почему-то вспомнили только на пятый год после того, как всё это прошло. Думаю, что это было связано с тем, что мэр города Уфа был на тот период кандидатом номер один на пост главы республики. Вот с этим, скорей всего, всё и связано.