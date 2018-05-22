В Санкт-Петербурге пройдут съемки новых выпусков «Ералаша»
Сегодня, 17:51Общество
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Новые серии киножурнала «Ералаш» снимут в Санкт-Петербурге.
Северную столицу выбрали для создания выпусков посвященных футболу. Об этом 22 мая пишет газета «Известия».
В пресс-службе студии «Ералаш» пояснили журналистам, что новые серии киножурнала будут рассказывать о футболе. Речь идет о смешных ситуациях связанных с этой игрой. В сценарии прописаны всякие казусы на футбольном поле и различные спортивные истории. Главные роли в «Ералаше» продолжат играть дети.
Съемочный процесс будет проходить на футбольных полях, в раздевалках игроков и на трибунах болельщиков. Принять участие в съемках смогут юные жители Санкт-Петербурга. О дате конкурса по отбору актеров будет объявлено позже.
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