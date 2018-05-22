В Санкт-Петербурге пройдут съемки новых выпусков «Ералаша»

Северную столицу выбрали для создания выпусков посвященных футболу. Об этом 22 мая пишет газета «Известия».

В пресс-службе студии «Ералаш» пояснили журналистам, что новые серии киножурнала будут рассказывать о футболе. Речь идет о смешных ситуациях связанных с этой игрой. В сценарии прописаны всякие казусы на футбольном поле и различные спортивные истории. Главные роли в «Ералаше» продолжат играть дети.