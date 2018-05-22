В России начнется выдача удостоверений личности для лиц без гражданства
Власти Российской Федерации заявили о введении в государстве новой разновидности документов, подтверждающих личность человека.
Речь идет об удостоверении личности для людей, не имеющих гражданства. Об этом 22 мая пишет портал «Известия».
Получателями новых удостоверений станут бывшие граждане Советского Союза, которые находятся в РФ не менее 15 лет, а также вышедшие из тюрем осужденные. На документ лица без гражданства могут претендовать люди, прибывшие в страну в раннем детстве, но не получившие российский паспорт.
В новый документ станут вписывать основную информацию о его получателе. В удостоверение вставят фотографию владельца и напишут, где тот на данный момент проживает. Люди, получившие документ лица без гражданства, смогут претендовать и на разрешение на временное проживание в РФ.
Поправки МВД разрешают иностранцам, желающим стать гражданам России, подавать заявление на получение паспорта «не только по месту жительства, но и по месту пребывания».