В Башкирии застройщика оштрафовали за нарушение прав дольщиков

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Прокуратура Салавата провела проверку соблюдения прав дольщиков в ООО «ТехСтройСервис».
Как сообщает пресс-служба ведомства, компания заключала договоры участия в долевом строительстве, условия которых ущемляли права граждан.
К примеру застройщик мог в одностороннем порядке изменить стоимость квадратного метра общей площади квартиры в случае нарушения сроков оплаты объекта долевого строительства, в то время как по закону для этого требуется согласие дольщика.
По данным фактам прокуратура возбудила в отношении руководителя предприятия административные дела по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение прав потребителей), по итогам рассмотрения которых он оштрафован на 7 тыс. рублей.
После прокурорской проверки застройщик исключил из договоров незаконные условия.
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