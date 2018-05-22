В Башкирии полицейским, обвиненным в пытках, запросили реальные сроки

Гособвинитель Александра Маликова сочла вину подсудимых доказанной и просила суд приговорить Ильвира Сагитова к шести годам лишения свободы, Радима Хайруллина — к четырем с половиной, сообщает Евгений Литвинов, глава регионального отделения Комитета против пыток.

Напомним, расследование резонансного дела длится год. 22 ноября 2016 года к правозащитникам Комитета против пыток за юридической помощью обратился житель Нефтекамска Венер Мардамшин. Он рассказал, что 10 ноября его схватили четверо мужчин, сковали ему руки наручниками, надели на голову пакет и, затолкав в свой автомобиль, увезли в неизвестном направлении.

Радим Хайруллин.

Со слов Венера выяснилось, что нападавшие были сотрудниками полиции. Они доставили его в городской опорный пункт участковых, после чего начали избивать, применяя дубинки и электрошокер, и требовали от Венера признания в похищении женщины. Попытки оказались безуспешными, тогда полицейские отпустили его, предварительно взяв с него объяснение о том, что он распивал с друзьями спиртные напитки и претензий к сотрудникам полиции не имеет.

По словам Мардамшина, домой ему помог добраться его знакомый. Супруга Венера вызвала «скорую», и мужчину доставили в больницу Нефтекамска, где он проходил лечение до 21 ноября, а затем был переведен в уфимскую больницу. Всего на стационарном лечении Мардамшин находился двадцать семь дней.

В выписном эпикризе больного врачи нефтекамской больницы зафиксировали следующий диагноз: «Сочетанная травма, ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушиб шейного отдела позвоночника. Закрытый компрессионный перелом тела L1 позвонка. Закрытый (застарелый?) перелом поперечного отростка L1 позвонка справа. Ушиб левой половины таза. Ушиб обеих почек. Макрогематурия. Множественные ушибы, кровоподтеки, ссадины и точечные раны мягких тканей головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Посттравматическая ишемическая нейропатия лучевого нерва левого предплечья. Посттравматическая ишемическая нейропатия малоберцового нерва левой голени», сообщается на сайте Комитета против пыток.

28 декабря 2016 года в этом деле появился первый обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств») – им стал начальник отдела уголовного розыска полиции Нефтекамска Ильвир Сагитов. Сейчас он находится под стражей в СИЗО.

Евгений Литвинов (слева) и Венер Мардамшин (справа).

25 июля 2017 года вторым обвиняемым по этой же статье стал его подчиненный – старший оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска ОМВД по Нефтекамску Радим Хайруллин. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уже 20 сентября 2017 года в Следственном комитете заявили о завершении уголовного дела, для рассмотрения по существу его направили в Нефтекамский городской суд.

По словам Евгения Литвинова, материалы уголовного дела в отношении других, неустановленных лиц среди нападавших, были выделены в отдельное производство.В рамках расследования уголовного дела допросили около 40 свидетелей, проведено 15 заседаний. Свою вину Сагитов и Хайруллин не признали.

1 июня 2018 года суд заслушает последнее слово подсудимых и назначит дату приговора.