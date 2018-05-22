В Башкирии две школы выиграли гранты на миллион рублей

65 российских школ получат от министерства образования России по миллиону рублей на развитие своих инновационных проектов. В их числе школа № 1 в Агидели, она победила в лоте «Цифровая образовательная среда и электронное обучение в образовательной организации», и школа № 31 В Стерлитамаке. Эта школа выиграла грант в лоте « Инновации в школьном естественно-научном и инженерном математическом образовании».

О том, как заработать миллион, мы беседуем с директором стерлитамакской 31-й школы Светланой Битуновой.

- Как вы думаете, благодаря чему вы прошли серьёзный конкурсный отбор?

- Чтобы выходить на грант, необходимо иметь опыт достижений, кадровый потенциал и материально-техническую базу. Участвовать в подобных конкурсах трудно: приходится проявить все таланты - научный подход, понимание, что и для чего ты делаешь, собрать крепкую команду. У нас есть преподаватели с учёной степенью, они ведут профильные предметы - математику и информатику. И учительский коллектив, и родители поддержали наш проект. Мы даём детям уверенный профориентационный вектор и работаем с вдохновением.

- Расскажите о ваших инновациях.

- Наша концепция – «От аэрокосмического класса - к аэрокосмической школе». Подготовка будущих лётчиков, инженеров и других специалистов аэрокосмической отрасли - актуальный запрос для нашей страны. А для нас всё началось так: в прошлом году город поручил нам провести открытие и закрытие Олимпиады на кубок Ю.А. Гагарина.

Мы подошли к делу творчески - шили «космические» костюмы, проводили интеллектуальные мероприятия. Отдел образования и информационно-методический центр предложил нам развивать аэрокосмическое образование.

Изначально, пожалуй, у всех детей есть желание подняться в небо, быть ближе к звёздам. Будучи школьницей я, как и мои одноклассники, ходила в авиамодельный кружок и на станцию юных техников: и девочки, и мальчики мастерили самолёты...

Конечно, мне как руководителю понравилась эта идея, и за короткий срок мы поняли, в каком направлении нам двигаться: 1 сентября мы открыли аэрокосмический класс.

- Тем, кто мечтает о звёздах, особенно полезно общаться с людьми, не так ли?

- Совершенно верно. Мы нашли лётчиков запаса, военных и гражданских, у нас в Стерлитамаке их очень много. Школа заключила с ними договоры о сотрудничестве - они как волонтёры закреплены за нашими классами.

Такие «классные папы», харизматичные люди и интереснейшие собеседники, нужны детям и для профориентации и для патриотического воспитания. Авиация и космонавтика без патриотического воспитания невозможны. Полёты обязывают лётчиков быть интеллектуалами, иметь широкий кругозор - беседы с такими людьми для ребят полезны и дополняют учебники.

С нашим партнёром - УГАТУ мы провели фестиваль дружбы народов мира: студенты подготовительного факультета из разных стран - из Йемена, Вьетнама, Судана - через несколько лет тоже будут развивать аэрокосмическую отрасль в своих государствах, общение с ними для наших школьников, безусловно, интересно и полезно.

Мы участвуем в мероприятии «Космодромы России»: наши ребята победили в отборочных турах олимпиады имени Можайского в Стерлитамаке и Уфе, Аделина Кильметова заняла третье место в Москве.

Директор аэрокосмической международной летней школы имени Урала Султанова, депутат Курултая Вячеслав Аброщенко наградил наших старшеклассников пятью путёвками в летнюю школу: купить их невозможно, они зарабатываются интеллектуальным трудом.

Из недавних запоминающихся событий - реконструкция военно-исторических событий: об авиации в военное и мирное время детям рассказывали вице-президент Федерации сверхлёгкой авиации РФ Сергей Миннигулов и лётчик-инструктор Оксана Тимофеева.

Наши начинания поддерживают факультет математики и информационных технологий СФ БашГУ, региональное отделение Федерации космонавтики, Русское географическое общество, ассоциация школьных библиотекарей, Кемеровский государственный институт культуры.

- Для чего вам миллион?