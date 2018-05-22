Площадь Шаляпина и сквер Мандельштама появятся в Москве

Имя исполнителя опер Федора Шаляпина будет носить площадь, а именем литератора Осипа Мандельштама окрестят парк. Об этом 22 мая пишет газета «Известия».

Названия для площади и парка выбирали члены московской межведомственной комиссии по наименованию. Председательствовал на заседаниях заместитель главы столицы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Сквер Мандельштама представляет собой маленький парк в Басманном районе. Зеленые насаждения находятся вблизи улицы Забелина и Старосадского переулка. Вскоре там планируют поставить памятник литератору.