На «Рыбной неделе» в Москве показали пиранью с человеческими зубами

Одной из самых необычных рыб, которых можно увидеть на мероприятии, является южноамериканская травоядная пиранья — паку. Об этом 22 мая пишет газета « Известия ».

Нижние зубы у паку очень похожи на человеческие. В своей среде обитания данный вид пираний редко ест мясо. Они не нападают на других рыб или животных. Паку не кусаются даже тогда, когда их пытаются потрогать. В неволе эти рыбы очень любят есть говядину.