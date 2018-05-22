На «Рыбной неделе» в Москве показали пиранью с человеческими зубами
Сегодня, 17:49Общество
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В Москве стартовал фестиваль «Рыбная неделя», на котором представлены экзотические рыбы со всего мира.
Одной из самых необычных рыб, которых можно увидеть на мероприятии, является южноамериканская травоядная пиранья — паку. Об этом 22 мая пишет газета «Известия».
Нижние зубы у паку очень похожи на человеческие. В своей среде обитания данный вид пираний редко ест мясо. Они не нападают на других рыб или животных. Паку не кусаются даже тогда, когда их пытаются потрогать. В неволе эти рыбы очень любят есть говядину.
На фестиваль «Рыбная неделя» привезли пять паку длиной до полуметра. Они плавают в большом аквариуме на площадке мероприятия. Любой желающий может рассмотреть пираний. Трогать рыб нельзя.
Отметим, что фестиваль «Рыбная неделя» проходит в московских Черемушках по адресу: ул. Профсоюзная, д. 41.
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