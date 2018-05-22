Минтруд отметил снижение уровня безработицы в России

По данным органов службы занятости, ко Дню победы в РФ было зарегистрировано всего 740 510 официально нетрудоустроенных граждан. Об этом пишет портал rns.online.

За указанный промежуток времени уровень безработицы сократился в 78 субъектах России. Наилучшие показатели здесь зафиксированы в Сахалинской, Челябинской, Волгоградской, Магаданской, Омской, Новосибирской, Оренбургской, Курганской областях, а также Бурятии и Севастополе.

Увеличение числа безработных зафиксировано в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Саратовской областях и Дагестане. Все стабильно с количеством нетрудоустроенных в Чечне и Ингушетии.