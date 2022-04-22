В Уфе прошёл концерт в поддержку спецоперации на Украине

Сегодня в Уфе прошёл патриотический концерт «ZаРоссию», в рамках которого на сцене перед Конгресс-холлом выступили известные российские группы «Ва-БанкЪ» и «СерьГа». Также на сцене появились такие известные в республике и России творческие коллективы, как этно-коллектив Zainetdin, а также Карина Низамова и группа Prado.
Уже на первых подступах к Конгресс-холлу виднеются белые купола шатров. Развеваются на ветру разноцветные флаги, голоса людей сливаются в монотонный гул.
Сотни жителей республики толпятся в ожидании любимых музыкантов. Вот отыграла группа Zainetdin, музыка которой — причудливое сочетание этники с электроникой. Фронтмен группы представляет публике поэтессу Марину Ватутину, называя её не иначе, как «прекрасной».
Под бурные овации появляется на сцене глава республики Радий Хабиров. В своей речи он вновь говорит о важности патриотических чувств и необходимости народного единения.
На сцене выступили приглашённые звёзды — «Ва-БанкЪ», а далее за ними — группа «СерьГа».
Над головами пестрой толпы возвышаются флаги, среди которых главный, разумеется, — российский триколор.