В Башкирии комиссия отказалась помиловать женщину, которую убила собственного мужа

В Башкирии комиссия отказалась помиловать женщину, которую убила собственного мужа
В Башкирии комиссия отказалась помиловать женщину, которую убила собственного мужа
Вчера, 15:58ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Жительница Стерлитамака отбывает шесть лет в колонии за убийство супруга в ходе ссоры. У женщины есть двое детей, сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.

В Башкирии состоялось заседание комиссии по рассмотрению прошений о помиловании. Так, как сообщает пресс-служба Госсобрания региона, всего было рассмотрено семь прошение, однако ни одно поддержано не было.

В частности, отклонили прошение жительницы Стерлитамака, которая отбывает наказание убийство супруга. Преступление было совершено в ходе ссоры, кроме того, осужденная находилась в состоянии алкогольного опьянения. Так, суд назначил наказание в виде шести лет колонии, из которых больше двух лет женщина уже отсидела.

Известно, что ранее у женщины не было проблем с законом, кроме того, она работала бухгалтером и имеет двух детей — взрослую дочь и 10-летнего сына. Так, пять членов комиссии были согласны помиловать женщину, однако остальные восемь — выступили против.

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