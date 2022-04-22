В Башкирии комиссия отказалась помиловать женщину, которую убила собственного мужа

Жительница Стерлитамака отбывает шесть лет в колонии за убийство супруга в ходе ссоры. У женщины есть двое детей, сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.

В Башкирии состоялось заседание комиссии по рассмотрению прошений о помиловании. Так, как сообщает пресс-служба Госсобрания региона, всего было рассмотрено семь прошение, однако ни одно поддержано не было. В частности, отклонили прошение жительницы Стерлитамака, которая отбывает наказание убийство супруга. Преступление было совершено в ходе ссоры, кроме того, осужденная находилась в состоянии алкогольного опьянения. Так, суд назначил наказание в виде шести лет колонии, из которых больше двух лет женщина уже отсидела. Известно, что ранее у женщины не было проблем с законом, кроме того, она работала бухгалтером и имеет двух детей — взрослую дочь и 10-летнего сына. Так, пять членов комиссии были согласны помиловать женщину, однако остальные восемь — выступили против.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter