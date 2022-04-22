«С каждого по копейке — крупная сумма»: уфимцев озадачила стоимость вывоза мусора

«С каждого по копейке — крупная сумма»: уфимцев озадачила стоимость вывоза мусора
«С каждого по копейке — крупная сумма»: уфимцев озадачила стоимость вывоза мусора
Вчера, 16:17ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Местные жители обратили внимание на то, что стоимость услуг по вывозу отходов возросла, о чем рассказали в соцсетях 22 апреля

Пользователей соцсетей озадачил вопрос о стоимости услуг по вывозу мусора. Так, по словам жильца одного из многоквартирных домов, стоимость данной услуги должна составлять ровно 80 рублей, при этом по итогам прошлого месяца пользователю пришлось заплатить 80,01 рубля, то есть — 80 рублей 1 копейку.

Как отметил сам пользователь в своем сообщении, это небольшая сумма от которой он, конечно, не обеднеет. Однако все же он признался, что считает это несправедливым.

За комментарием по данному вопросу корреспондент обратился к региональному оператору МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».

Как сообщают представители организации, стоимость услуг по вывозу мусора составляет 80,01 рубля. Связано это с действующим тарифом с 1 декабря 2021 года, утвержденным Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам от 01 июля 2021 года в соответствии с Постановлением № 410 от 25.11.2020 г. Сообщается также, что с 01 июля прошлого года тариф составляет 500,07 руб.\ куб.м.

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