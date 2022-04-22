Предприниматель из Уфы решил приготовить кыстыбый для Путина в Москве

Владелец заведения «Айбат халляр» Марат Насхутдинов, который рассказал о своем бизнесе в эфире с Владимиром Путиным, сообщил Mkset какое блюдо будут готовить президенту и каким образом доставят в Москву.

Накануне, президент России на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» пообещал попробовать башкирский фастфуд, а именно кыстыбый из кафе «Айбат халляр». Так, Mkset связался с владельцем заведения Маратом Насхутдиновым и уточнил, какое блюдо будут готовить президенту и как будет происходить доставка в Москву. По словам мужчины, для Владимира Путина планируют приготовить кыстыбый «Картатайкина любовь». Что касается доставки, то Марат Насхутдинов заявил, что на данный момент вопрос пока решается, но скорее всего блюдо будет готовиться непосредственно в Москве. Напомним, что 20 апреля в эфире с Президентом России Марат Нусхутдинов рассказал о заведении «Айбат халляр». Так, Владимир Путин пообещал попробовать башкирский фастфуд, а также заявил, что власти будут «поддерживать все, что связано с организацией массового питания, подставить вам плечо, искать формы поддержки этого вида деятельности». Сам Марат Насхутдинов сообщил корреспонденту Mkset, что на заседании он попал после победы в конкурсе «Мастера Гостеприимства».

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