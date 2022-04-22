Назван самый популярный автомобиль среди уфимцев в этом году

Назван самый популярный автомобиль среди уфимцев в этом году
Назван самый популярный автомобиль среди уфимцев в этом году
Вчера, 10:20ОбществоАзамат НуховФото: Юлия Береговая / 1MI
О том, какие автомобили в кризисных условиях пользуются наибольшей популярностью среди уфимцев рассказали аналитики «Автостат-инфо»

Количество новых автомобилей, поставленных на учёт в марте этого года, сократилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год, составив 640 автомобилей за 2022 год против 1384 за 2021. Об этом сообщает «Автостат-инфо».

Самым популярным автомобилем среди уфимцев согласно данным аналитиков стал седан Lada Vesta — 51 автомобиль. Далее следует Kia Rio — Kia Rio — 31 авто. Замыкает тройку лидеров кроссовер Toyota RAV4 — 27 авто.

В рейтинге также упоминаются такие автомобили, как Hyundai Creta, Lada Niva, Nissan Qashqai, Renault Duster, Hyundai Solaris, Kia Sportage, LADA Largus, Skoda Rapid и другие.

Отмечается также, что количество новых автомобилей, зарегистрированных в башкирской столице за март, сократилось почти на 53,76%. Более высокий показатель снижения фиксируется только в Краснодаре — 53,96%.

Примечательно также, что в ряде городов ситуация прямо противоположная — там количество проданных автомобилей возросло. Наиболее существенно выросли продажи машин в Калиниграде — 1 729 машин за март 2022 года, что на 277% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Вслед за ним идёт Ярославль, где в марте этого года было продано — 1 113 автомобилей, что на 109,60% больше, чем в марте прошлого года.

Напомним, ранее стало известно, какой из регионов России является лидером по числу ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей. О том, какой регион занимает лидирующую строчку антирейтинга, Mkset рассказывал здесь.

Также ранее Mkset сообщал, что стоимость некоторых отечественных автомобилей на несколько недель возросла в несколько раз.

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