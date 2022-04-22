Минеева одобрила меры финансовой поддержки туристической отрасли

Власти Москвы финансово поддержат мероприятия в отрасли молодежного и делового туризма, которые будут организованы в российской столице. Кроме этого, на привлечение в Москву туристов старшего поколения из бюджета будут выделены субсидии.

ТАСС сообщает, что новые меры финансовой поддержки одобрила уполномоченный представитель предпринимательства в Москве Татьяна Минеева. По ее словам, внутренний туризм является драйвером развития отрасли. Бизнес-омбудсмен напомнила, что до пандемии и введения противокоронавирусных ограничений доля туристов из ближайших к Москве регионов России увеличилась на двадцать процентов. «Также напомню, что туристический рынок России после ограничений в период пандемии восстанавливался самыми быстрыми темпами. Это значит, что у нас есть серьезный задел для стабилизации отрасли, и грантовая поддержка предоставит ресурс для необходимых расходов на операционную деятельность», - сказала Минеева. Из бюджета Москвы будут выделены средства для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые организуют деловые мероприятия в российской столице продолжительностью от двух дней и более. Это могут быть конференции, форумы, корпоративно-деловые встречи. Для компенсации затрат на аренду помещений, технического оснащения, необходимых для проведения мероприятий, организаторы смогут получить гранты. Такую же финансовую поддержку получат компании и ИП, которые организуют международные, всероссийские и региональные мероприятия в отрасли молодежного туризма, если их цель заключается в популяризации научных знаний, ЗОЖ, культурных и национальных традиций, развитии творческого, профессионального и интеллектуального потенциала, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, включая различные конкурсы для молодого поколения. Максимальная сумма компенсации расходов на каждое мероприятие составит до десяти миллионов рублей. Помимо этого, московское правительство компенсирует расходы туристических операторов на привлечение в российскую столицу туристов старшего поколения в возрасте старше пятидесяти пяти лет. Базовый размер компенсации составит тысячу рублей за каждого привлеченного туриста. В зависимости от продолжительности туристического тура, категории отеля, количества посещенных экскурсий и других мероприятий размер финансовой поддержки может быть пересчитан в сторону увеличения. По мнению экспертов, наиболее перспективными сегментами индустрии гостеприимства является молодежный и деловой туризм. Практика показывает, что проведение конференций, конгрессов, форумов и других подобных мероприятий оказывает существенный мультипликативный эффект на развитие экономики городов.

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